VIDEO | Tšiili protestidel süüdati põlema sajandivanune ülikoolihoone

Tunnistajate sõnul kogunes ülikooli administratiivhoone ette sadu inimesi, keda märulipolitsei üritas sealt jõuga tagasi tõrjuda: kokkupõrgete järel lahvatas põlema ülikooli puitkatus, vahendab uudistekanal France 24.

Tuletõrjujatel oli ka raskusi põleva hoone juurde jõudmisega, sest tänavad olid protestijaid täis.

Ühtlasi rüüstas oma nägu varjavate meeleavaldajate jõuk lähedal asuvat pea poolesaja aasta vanust La Asuncioni kirikut, tirides tänavale selle sisustuse ja süüdates selle põlema.

Öö saabudes koguneti juba mitmendat korda ka pealinna populaarse kaubanduskeskuse juurde, mis hõlmab muu seas Ladina-Ameerika kõrgeimat pilvelõhkujat, ja püstitati põlevaid barrikaade.

Vägivald oli hoolimata neist juhtumitest siiski erandlik ja kümned tuhanded inimesed üle Tšiili avaldasid reedel majandusliku ebavõrdsuse üle meelt täiesti rahumeelselt, nõudes konservatiivist riigipea Sebastián Piñera tagasiastumist.

69-aastane Piñera pidas eelmisel nädalal opositsiooierakondadega läbirääkimisi, aga ütles, et ei suutnud neid veenda, et tal on tahe viia ellu vajalikud muutused meeleavalduste vaigistamiseks. Ta keeldub aga ka ametist lahkumast.

Võimude teatel on alates protestide algusest 20. oktoobril surma saanud 20 inimest.