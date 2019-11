VIDEO | Tšiili pealinna raputasid üheaegselt hiigelmeeleavaldus ja tugev maavärin

Kümned tuhanded inimesed kogunesid eile Santiago Plaza de Italiale, mis on olnud meeleavalduste kese, ja püüdsid marssida presidendipalee juurde, vahendab AFP.

Puhkesid kokkupõrked meeleavaldajaid takistada püüdnud politseinikega. Kasutati veekahureid ja pisargaasi. Üht politseinikku tabas näkku Molotovi kokteil.

Inimesed tagusid kokku potte ja panne ning kõlada lasti autosignaalidel.

Esimest korda seati üles barrikaadid kaubanduskeskuse lähedal, mis hõlmab ka Ladina-Ameerika kõrgeimat pilvelõhkujat.

Just siis, kui pinged Santiagos tõusid, raputas Tšiilit maavärin magnituudiga 6,0, mis kõigutas hooneid. Tunda oli tugevat ja kaua kestnud kõikumist, aga vigastustest või kahjudest teateid ei ole.

Viña del Mari, Valparaíso ja Concepcióni linnades toimusid rüüstamised.

Suure elukalliduse, ebavõrdsuse, väikeste pensionide ja kalli tervishoiu üle vihased meeleavaldajad nõuavad nüüd konservatiivist presidendi Sebastián Piñera tagasiastumist.

Piñera pidas eelmisel nädalal opositsiooierakondadega läbirääkimisi, aga ütles, et ei suutnud neid veenda, et tal on tahe viia ellu vajalikud muutused meeleavalduste vaigistamiseks.

Prokuratuuri teatel on alates meeleavalduste algusest 20. oktoobril surma saanud 20 inimest.