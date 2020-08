VIDEO | Tsihhanovskaja: palun kõiki Valgevene linnapäid olla ise rahumeelsete massiürituste korraldajad

„Kallid sõbrad! Viimaste kuude jooksul oleme me teinud võimatut. Veel pool aastat tagasi ei uskunud keegi, et valgevenelased võivad ühineda ja öelda vanale võimule „ei”. Aga see juhtus. Me tulime valimisjaoskondadesse ja tegime oma valiku, seaduse järgi, rahumeelselt ja väärikusega.

Ma tahan öelda aitäh nendele inimestele, kes olid minu kõrval: oma meeskonnale, Valerõ Tsapkala ja Viktar Babarõka staapidele. Ma tahan öelda aitäh igale inimesele, igale valijale, kes hääletas minu ja muutuste poolt meie maal. Ja meid, muutuste pooldajaid, on enamus. Selle kohta on dokumentaalne kinnitus – protokollide koopiad. Seal, kus komisjonid lugesid hääli ausalt, oli minu toetus 60-70%. Ja Novaja Borovajas (Minski moodne elurajoon – toim) 90%. Valgevenelased ei taha enam kunagi elada koos endise võimuga. Selle võitu ei usu keegi.

Me oleme alati rääkinud sellest, et oma valikut tuleb kaitsta ainult seaduslike, mittevägivaldsete meetoditega. Kodanike rahumeelse mineku tänavatele muutsid võimud aga veristeks tapatalguteks. Olukord on kriitiline. Ma vaatan valuga seda, mis meie maal viimastel päevadel toimub. Minu ja ma olen kindel, et igaühe jaoks meist, muutuste pooldajatest, on inimelu kõige hinnalisem.

Meil tuleb peatada vägivald Valgevene linnade tänavatel. Ma kutsun võime seda lõpetama ja astuma dialoogi. Ma palun kõiki linnapäid astuda 15. ja 16. augustil esile rahumeelsete massikogunemiste korraldajatena igas linnas,” vahendab Tsihhanovskaja sõnu Meduza.