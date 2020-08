VIDEO | Tsihhanovskaja: ärge laske võimudel end hirmutada, laiendage streike

"Minu kallid valgevenelased, Belaruskalii, MTZ, Grodno Azoti ja teiste suurettevõtete töötajad! Teie olete uue, vaba Valgevene sümbol. Valgevene tulevik, aga seega ka meie laste tulevik sõltub praegu teie ühtsusest ja otsustavusest," ütles Tsihhanovskaja tänahommikuses videopöördumises. "Just sellepärast palun ma teid: jätkake ja laiendage streike, ärge alluge hirmutamisele, vaid ühinege."

Tsihhanovskaja sõnul on president Lukašenka ja teised Valgevene kõrged ametnikud hirmul, mistõttu nad üritavad streikjatele erinevate sammudega survet avaldada ja neid lõhestada.

Ta rõhutas, et praegu ei ole aeg survele alluda, vaid jätkata oma senist tegevust ning "sundida oma paleedesse sulgunud võimu kuulama meie häält, mille nad on meilt varastanud".

Tsihhanovskaja märkis ka, et streikivate tööliste toetusfondi on annetatud juba miljoneid rublasid, võimaldamaks neil surve ja ähvarduste kiuste võimudele vastu astuda.

Ta lisas, et opositsioon ei taotle midagi enneolematut ning selle eesmärgiks on "vägivalla lõpetamine, poliitvangide vabastamine ja uute, läbipaistvate, vabade ja ausate valimiste korraldamine".

Valgevene autoritaarne liider Lukašenka, kes on riiki tüürinud juba viimased 26 aastat, kuulutas end 9. augusti valimiste võitjaks, mis kutsus esile ajaloolised meeleavaldused ja lääneriikide poolt hukka mõistetud julgeolekujõudude jõhkra vägivalla. Opositsiooni väitel olid valimistulemused võltsitud.

37-aastane Tihhanovskaja on öelnud, et korraldab uued valimised, kui Lukašenka võimust loobub. Tema liitlased on võimu korrapärase üleandmise tagamiseks moodustanud koordinatsiooninõukogu, mille suhtes Valgevene peaprokuratuur alustas neljapäeval aga kriminaalmenetlust.

65-aastane Lukašenka on tagasi lükanud protestijate üleskutsed tagasi astuda või korraldada uued valimised ning väitis teisipäeval, et opositsioon üritab "võimu haarata".

Julgeolekunõukogu kohtumisel teatas Lukašenka, et "rahumeelne riik tuleb rahvale tagastada" ning selle nimel tuleb ühes teiste päevakavapunktidega tänavarahutuste organiseerijad maha suruda. Vastava korralduse andis ta Riiklikule Julgeolekukomiteele.