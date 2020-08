VIDEO | Trumpilt küsiti pressikonverentsil, kas ta kahetseb Ameerika rahvale räägitud valesid

„Hr president, pärast kolme ja poolt aastat, kas te üldse kahetsete kõiki neid valesid, mis te olete Ameerika rahvale rääkinud?” küsis Huffington Posti Valge Maja korrespondent Shirish Date, kes kirjutas hiljem Twitteris, et ootas viis aastat, et Trumpilt see küsimus küsida, vahendab Reuters.

„Kõiki mida?” küsis Trump.

„Kõiki valesid, kogu ebaausust,” kordas Date.

„Ja kes seda teinud on?” päris Trump.

„Teie olete seda teinud,” ütles Date.

Selle peale näitaks Trump näpuga järgmisele ajakirjanikule ja palus tal küsimuse küsida.

Ajaleht Washington Post on kokku arvutanud, et 10 000 vale- ja eksitava väite esitamiseks kulus Trumpil presidendiametis olles 827 päeva ning keskmiselt esines Trump sellel perioodil 12 valega päevas.

Tänavu 9. juulil ületas Trump aga 20 000 vale piiri ja seda vaid 440 päeva hiljem. 14-kuulise perioodi jooksul esines Trump 23 valega päevas.

Tänu koroonaviirusele tekkis Trumpi valedesse täiesti uus žanr, märgib Washington Post. Mõne kuuga kogunes selle kohta ligi tuhat valeväidet.