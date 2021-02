VIDEO | Trumpi süüdistajad näitasid senaatoritele uusi karme kaadreid Kapitooliumi ründamisest

Ühes lõigus on näha, kuidas Kapitooliumi politseinik Eugene Goodman, keda on varem kiire tegutsemise eest sel päeval tunnustatud, juhatab ohutusse kohta vabariiklasest senaatori Mitt Romney.

Osa videost näitab, kui lähedale jõudis rahvajõuk kongressi liikmetele. Ühes lõigus mööduvad esindajatekoja liikmed politseinikust, kes üht ründajatest relvaga sihikul hoiab.

Näha on ka istungitesaalist välja juhatatavaid senaatoreid, kes siis mööda koridori minema kiirustavad, samal ajal kui Kapitooliumi politsei lähedal asuvat sissepääsu kindlustama tormab.

Veel ühes lõigus juhatavad julgeolekutöötajad minema senati demokraatide juhti Chuck Schumerit.

Videolõike kommenteerivad süüdistajad, esindajatekoja liikmed Stacey Plaskett ja Eric Swalwell.

Plaskett: „Pange tähele, kui video algab, näeme me sisevaadet, kui jõuk läheneb väljast ning taob akendele ja ustele. Te võite näha, et märatsejad lõhkusid kõigepealt akna puust kaikaga, mida te nägite eelnevalt, ja üksik politseinik seespool reageerib ning hakkab laskma gaasi esimesele mehele, kes siseneb, aga jääb kiiresti alla. Ma tahan, et te pööraksite tähelepanu ründajate esimesele grupile, kui nad hoonesse sisse murravad. Teine mees, kes läbi akna ronib, kannab täit taktikalist kehasoomust ja tal on pesapallikurikas. Teistel on märulikilbid.”

Plaskett: „Te võite näha asepresident Pence’i ja tema perekonda kiiresti trepist alla viidamas. Asepresident pöörab korraks ümber, kui alla suundub.”

Plaskett: „Nagu te siin näete, liigub personal oma kabinettidest läbi koridoride. Ja seejärel siseneb uksest paremal. See on välisuks konverentsiruumi, millel on ka sisemine uks, mille nad mööbliga barrikadeerisid. Personal varjus konverentsiruumi laua alla selles sisemises ruumis.”

Plaskett: „Selles turvavideos pöörake tähelepanu uksele, millest me nägime neid personali liikmeid...”

Plaskett: „...sisenemas ja sisse minemas. Üks märatsejatest, keda te näete, rammib oma kehaga kolm korda vastu ust, kuni ta selle välimise ukse lahti murrab. Õnneks, kui ta satub vastamisi sisemise uksega, liigub ta edasi.”