VIDEO | Trump ülistas hüvastijätupöördumises oma saavutusi, aga soovis ka uuele administratsioonile edu

„Sel nädalal inaugureerime me uue administratsiooni ja palvetame selle edu eest Ameerika väljaspool ohtu ja jõukana hoidmisel,” ütles Trump oma hüvastijätupöördumises, mille Valge Maja avaldas vähem kui 24 tundi enne Joe Bideni ametisse vannutamist, vahendab Associated Press. „Me edastame oma parimad soovid. Ja me tahame ka, et neil oleks õnne, see on väga tähtis sõna,” lisas Trump.

Trump, kes püüdis kui Bideni võitu presidendivalimistel kahtluse alla seada alusetute süüdistustega massilises valimispettuses, viitas korduvalt „järgmisele administratsioonile”, aga ei maininud Bideni nime.

Trump püüdis oma pöördumises näidata oma ametiaega triumfina tavainimeste jaoks ning tõi esile enda arvates oma suurimad saavutused, mille hulgas on suhete normaliseerimine Lähis-Idas, koroonaviiruse vaktsiinide väljaarendamine ja uute kosmosejõudude loomine. Trump püüdis kaitsta ka lõputuid skandaale kui õigustatuid.

Seotud lood: Trumpilt oodatakse homme umbes sadat armuandmist ja karistuste leevendamist

„Presidendina on minu esimene prioriteet, minu pidev mure alati olnud Ameerika tööliste ja Ameerika perekondade huvid,” ütles Trump. „Ma ei otsinud lihtsaimat teed, kaugeltki mitte, see oli tegelikult kõige keerulisem. Ma ei otsinud teed, mis saaks kõige vähem kriitikat. Ma pidasin karme lahinguid, kõige raskemaid võitlusi, tegin kõige keerulisemaid valikuid, sest see on see, milleks te mind valisite.”

Trump tegi ka selgeks, et tal ei ole kavatsust vaikselt öösse kaduda, öeldes oma toetajatele, et valmistudes „kolmapäeva keskpäeval uuele administratsioonile võimu üle andma, tahan ma, et te teaksite, et see liikumine, mille me alustasime, on alles algus. Midagi sellesarnast ei ole kunagi olnud.”

Trump ei ole ennast eriti näole andnud pärast 6. jaanuari, kui tema toetajad Kapitooliumi ründasid, püüdes rahumeelset võimu üleandmist peatada. Abid on õhutanud Trumpi veetma viimased päevad ametis osaledes erinevatel pärandit kinnitavatel üritustel. Endiselt valimiskaotuse pärast vihane ja vimmane Trump on aga suuremas osas sellest keeldunud. Alates eelmisest nädalast ei ole teda avalikkuse ees nähtud. Siis sõitis ta Texasesse, et teha viimased fotod piirimüüri juures, mida ta püüdis oma ametiaja jooksul püstitada. Trump veetis lõpuks müüri juures alla 45 minuti ja rääkis 21 minutit.