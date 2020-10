VIDEO | Trump tegi haiglast videopöördumise: mul läheb paremini, kuid paar järgmist päeva saavad olema tõeline väljakutse

“Ma soovin alustuseks tänada kõiki meditsiinispetsialiste Walter Reedi meditsiinikeskuses nende imelise töö eest. Ma tulin siia ega tundnud end väga hästi. Ma tunnen nüüd palju paremini," ütles Trump. "Me teeme kõva tööd, et saaksin täielikult naasta."

"Ma pean tagasi tulema, sest peame veel tegema Ameerika taas suureks. Oleme teinud sellega väga head tööd, aga meil on veel samme astuda. Me peame selle töö lõpetama. Ma arvan, et ma olen tagasi varsti," avaldas Trump lootust. "Aga see oli miski, mis juhtus, ja see on juhtunud miljonite inimestega üle maailma ning ma võitlen nende eest. Me võidame koroonaviiruse, või kuidas iganes te seda soovite nimetada, ja me võidame selle kindlalt."

"Ma tahan lihtsalt öelda, et ma hakkan end juba paremini tundma. Me ei tea veel, mis saab järgmistel päevadel, nii et ma eeldan, et see saab olema tõeline väljakutse. Me näeme, mis järgmistel päevadel saab," tõdes ta.

Trump selgitas videos ka haiglasse suundumise põhjusi, öeldes, et ta ei soovinud lihtsalt jääda Valgesse Majja luku taha.

"Mul ei olnud valikut. Ma ei tahtnud lihtsalt jääda Valgesse Majja. Mulle pakuti seda alternatiivi: jää Valgesse Majja, lukusta end sisse, ära kunagi lahku, ära mine isegi Ovaalkabinetti, jää lihtsalt ülakorrusele ja naudi seda. Ära kohtu inimestega ega ära räägi inimestega ning tee see lihtsalt läbi. Aga ma ei taha seda teha," selgitas Trump. "Ma tahan olla kohal. See on Ameerika. See on USA. See on maailma parim riik. See on maailma võimsam riik. Ma ei saa end lukustada ülakorrusele ja öelda, saagu mis saab. Ma ei saa seda teha. Me peame probleemidega silmitsi seisma, liidrina tuleb mul probleemidega silmitsi seista."

Ta lisas, et ka esileedil Melanial läheb "väga hästi". "Melania palus mul midagi öelda oma austuse kohta meie riigi vastu, oma armastuse kohta meie riigi vastu. Meil mõlemal läheb hästi," kinnitas Trump. "Melanial läheb sellega väga hästi. Ehk olete lugenud, et ta on minust pisut noorem (24 aastat -toim). Me teame seda haigust, me teame vanuse aspekti selle viiruse puhul. Melanial läheb väga hästi, nagu see statistiliselt peaks olema. Ja see teeb mind väga õnnelikuks ja see teeb meie riigi väga õnnelikuks."