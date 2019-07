VIDEO | Trump tähistas USA iseseisvuspäeva tankide ja sõjalennukite saatel: meie riik on praegu tugevaim!

Trump nimetas suurteks ameeriklasteks enam kui sada aastat tagasi orjapidamise kaotamise eest võidelnud Harriet Tubmani ja Frederick Douglassi, kuigi tema administratsioon otsustas mais, et Tubmani pilti ei panda 20-dollariliselt rahatähele.

Oponendid protestisid sündmuse kulude vastu. Välja olid toodud täispuhutav mähkmetes „beebi Trump” ja loosung, millel nimetati Trumpi reeturiks.

Valge Maja ees põletasid protestijad USA lippu.

Enne kõnet süüdistasid demokraadid presidenti kohatu kampaaniaürituse korraldamises.

Valges Majas muretseti enne üritust kohale ilmuva rahvahulgas suuruse pärast, teatas üks administratsiooni ametnik.

Võib-olla just seda silmas pidades kutsus Trump Twitteris inimesi kohale tulema ja lubas „üht suuremat tähistamist meie maa ajaloos”.

Trumpi jaoks polnud kulud olulised.

„Meie suure Tervituse Ameerikale homsed kulud on väga väikesed võrreldes sellega, mida see väärt on. Me omame lennukeid, meil on piloodid, lennuväli on kohe kõrval (Andrews), kõik, mida me vajame on kütus,” kirjutas Trump kolmapäeval Twitteris. „Me omame tanke ja kõike. Ilutulestiku annetavad kaks suurt. Kaunis!”