VIDEO | Trump sattus pressikonverentsil ajakirjanikega sõnavahetusse ja kõndis minema

CBS Newsi esindaja Weijia Jiang küsis Trumpilt, miks ta paneb nii suurt rõhku USA-s tehtud koroonaviiruse testidele, vahendab Associated Press.

„Miks see tähtis on?” küsis Jiang. „Miks on see teie jaoks ülemaailmne võistlus, kui ameeriklased kaotavad iga päev endiselt elusid ja me näeme endiselt uusi juhtumeid iga päev?”

Trump vastas, et „nad kaotavad elusid igal pool maailmas. Ja võib-olla on see küsimus, mida te peaksite küsima Hiinalt. Ärge küsige minult. Küsige see küsimus Hiinalt.”

Trump palus uut küsimust ja sellele kohe ei reageeritud.

„Sir, miks te seda just mulle ütlete?” küsis Jiang, kes on töötanud CBS Newsi heaks alates 2015. aastast ning kes on sündinud Hiinas Xiamenis ja emigreerus USA-sse koos perega, kui oli kaheaastane.

Trump teatas, et ütleks seda „igaühele, kes küsib vastikuid küsimusi”.

„See ei ole vastik küsimus,” ütles Jiang. „Miks see tähtis on?”

Trump nõudis jälle uut küsimust ja ütles siis: „Noh, see on OK,” ja tegi tõrjuva žesti CNN-i Kaitlan Collinsi suunas, kes lähenes mikrofonile.

„Te osutasite minule,” ütles Collins.

„Ma osutasin teile ja te ei vastanud,” vastas Trump.

Collins ütles, et andis Jiangile aega oma küsimustega lõpule jõuda.

„Kas ma võin küsimuse küsida?” küsis Collins.

Selle peale kuulutas Trump Valge Maja roosiaias toimunud pressikonverentsi lõppenuks ja kõndis minema.

Hiljem süüdistas Trump Twitteris meediat vandenõus. Trump kasutas väljendi „mainstream media” („peavoolumeedia”) asemel väljendit „Lamestream Media” („lame” – „vilets, lombakas”).

„Lamestream Media on tõesti kontrolli alt väljas. Vaadake, kuidas nad koos töötavad (salanõu peavad!). Nad on Rahva Vaenlane, aga ärge muretsege, me VÕIDAME novembris!” kirjutas Trump.

The Lamestream Media is truly out of control. Look how they work (conspire!) together. They are the Enemy of the People, but don’t worry, we will WIN in November! https://t.co/3YOSChXP9M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020