VIDEO | Trump salvestisel: kui kaua Ukraina ilma USA abita hakkama saaks? Vabanege saadikust!

Videol on näha ka president Trumpi, ent valdav osa ajast on kaamera suunatud lakke. Helid on aga selgelt kuulda, sh see, kuidas riigipea avaldab arvamust USA pikaaegse diplomaadi Marie Jovanovitši kohta.

„Suurim probleem, ma arvan, millest me peame alustama, on see, et suursaadikust tuleb lahti saada. Ta on Clintoni administratsiooni jäänuk,” ütles Parnas Trumpile. (Suursaadik Jovanovitš asus USA välisteenistusse tegelikult vabariiklasest riigipea Ronald Reagani administratsiooni ajal).

"Ta käib ringi põhimõtteliselt kõigile rääkides: "Oodake, ta tagandatakse, lihtsalt oodake"," jutustas Parnas.

"Vabanege temast", on kuulda Trumpi seejärel ütlemas. "Saatke ta minema juba homme. Mind ei huvita. Saatke ta minema juba homme. Saage tast lahti. OKEI? Tehke seda."

Jovanovitš ise eitas mullu tunnistusi andes, et on iial rääkinud riigipea tagandamisest.

Jääb ebaselgeks, kellele Trump toona korraldusi jagas. Õhtusöögil ei osalenud ühtegi välisministeeriumi ametnikku.

Vahetult enne suursaadiku kohta tehtud kommentaare näis Trump uurivat ka selle kohta, kui kaua peaks Ukraina vastu ilma USA abita: “Kui kaua nad peaksid vastu võitluses Venemaaga?” küsib Trump, mille peale Parnas paistab vastavat: “Ilma meieta, mitte väga kaua”. "Ilma meieta," kordab Trump mõtlikult.

Trumpi administratsioon külmutas mullu suvel Ukrainale antava 400 miljoni dollari suuruse abi, hoides seda kinni kuni septembrini. Trump püüdis samal ajal korduvalt Jovanovitši vallandada. Mullu kevadel kutsuti diplomaat väidetava ohu tõttu ametist tagasi.