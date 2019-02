VIDEO | Trump: Põhja-Koreal on vapustav tulevik, Kim Jong-un on suurepärane juht

Trump teatas, et ootab pikisilmi „väga edukat tippkohtumist”, vahendab CNN.

„Me oleme suutnud üle saada kõigist takistustest ja siin me täna oleme,” ütles Kim.

„On au olla koos esimees Kimiga, on au olla koos Vietnamis,” vastas Trump. „On suurepärane teiega koos olla, meil oli väga edukas esimene tippkohtumine. Mõned inimesed tahtsid seda kiiremini näha, aga ma olin väga rahul sellega, kuidas meil läheb.”

Trumpi sõnul on kahe riigipea suhted tõeliselt head.

Kumbki ei vastanud ajakirjanike hüütud küsimustele, millest enamik oli suunatud Trumpile.

Esimeses vestluses Kimiga lubas Trump Põhja-Koreale vapustavat tulevikku.

„Ma arvan, et teie maal on vapustav majanduslik potentsiaal,” ütles Trump. „Ma arvan, teil on vapustav tulevik teie maa jaoks, te olete suurepärane juht. Me aitame sellel juhtuda.”

Kimi sõnul toimub tema teine kohtumine Trumpiga tänu USA presidendi julgele poliitilisele otsusele.

Kim ütles, et pärast eelmist tippkohtumist mullu juunis on olnud palju mõtlemist, jõupingutusi ja kannatlikkust.

Kimi sõnul on muu maailm USA ja Põhja-Korea suhetest vahepealsel perioodil valesti aru saanud. Kim avaldas lootust, et Hanoi tippkohtumine annab tulemuse, mida tervitavad kõik.

Kim teatas, et neil oli Trumpiga väga huvitav 30-minutiline vestlus.

Seltskondliku õhtusöögi alguses näisid Trump ja Kim olevat vabas ja sõbralikus õhkkonnas.

„Pole midagi paremat kui kena eraviisiline õhtusöök,” naljatas Trump.

Istudes ümarlauas koos välisminister Mike Pompeo ja Valge Maja personaliülema kohusetäitja Mick Mulvaneyga palus Trump panna fotograafidel teda ja Kimi fotodel väga head välja nägema.