VIDEO | Trump pidas oma „kõigi aegade tähtsaima kõne”, milles kordas alusetuid valimispettuse süüdistusi

„Meil on juba tõestus [valimiste võltsimise kohta]. Meil on juba tõendid ja see on väga selge. Paljud inimesed meedias ja isegi kohtunikud on keeldunud seni seda aktsepteerimast. Nad teavad, et see on tõsi,” ütles Trump. „Lõpuks olen ma valmis leppima igasuguse täpse valimistulemusega ja ma loodan, et ka Joe Biden on. Aga meil on juba tõestus. Meil on juba kümneid tuhandeid valimissedeleid rohkem, kui me vajame, et ümber lükata kõik need osariigid, millest me räägime... üksikute kaalukeeleosariikide tulemused tuleb ümber lükata ja ümber lükata kohe. Mõned inimesed ütlevad, et see läheb liiga kaugele, et see on liiga karm. Noh, kas see tähendab, et me võtame vastu presidendi ja me oleme just valinud presidendi, kus hääletustulemused olid pettus? Ei, see tähendab, et valimised tuleb ümber lükata,” lisas Trump.

Trump ei ole nõustunud end valimiste kaotajaks tunnistama ning tema advokaadid jätkavad valimistulemuste vaidlustamist ja pettusest rääkimist ilma tõendeid esitamata. Osariikide ja föderaalametnikud on korduvalt öelnud, et selliseid tõendeid ei ole. Kohtunikud on enamiku kaebustest tagasi lükanud.

„On statistiliselt võimatu, et see isik, mina, kes juhtis, kaotas,” ütles Trump. „Kõik ütlevad, vau, tõendid on ülekaalukad, kui nad neid näevad,” ütles Trump.

Teisipäevasel vastuvõtul Valges Majas näis Trump tunnistavat, et tema jõupingutused ei kanna vilja ja sellisel juhul peab ta uuesti kandideerima. Üks informeeritud allikas ütles Reutersile, et Trump on oma nõuandjatega arutanud 20. jaanuaril Joe Bodeni inauguratsioonitseremooniale minemata jätmist. Selle asemel on plaanis välja kuulutada kandideerimine 2024. aasta presidendivalimistel.