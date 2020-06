VIDEO | Trump nimetas rahutusi siseterrorismiks ja ähvardas saata tänavatele sõjaväe

Trump kirjeldas pühapäeval pealinnas Washingtonis toimunud rüüstamist ja vägivalda kui "täielikku häbiplekki" ning lubas tugevdada linna julgeolekut, vahendab uudisteagentuur Reuters.

"Just nüüdsama saadan ma tuhandeid ja tuhandeid hambuni relvastatud sõdureid, sõjaväepersonali ja korrakaitseametnikke peatama mässu, rüüstamist, vandalismi, rünnakuid ja tahtlikku eraomandi hävitamist," sõnas president.

Trump kutsus osariike üles tooma tänavatele ka rahvuskaarti "piisaval hulgal, selleks, et me domineeriksime tänavail", ning hoiatas: "Kui linn või osariik keeldub vajalikke toiminguid tegemast ... siis kutsun ma välja USA sõjaväe ja lahendan selle probleemi kiiresti nende eest."

Trump süüdistas vägivallatsemises "professionaalseid anarhiste" ja antifašistlikku rühmitust Antifa. Viimase kuulutas ta pühapäeval kodumaiseks terroristlikuks organisatsiooniks.

"Tegemist ei ole rahumeelsete protestidega, tegemist on siseterrorismi tegudega," ütles Trump. "Ma tahan, et selle terrori korraldajad oleks hoiatatud, et teid ootavad karmid kriminaaltrahvid ja pikad vanglakaristused."

Trump tõdes, et mustanahalise pereisa "George Floydi jõhker surm pahandas õigustatult kõiki ameeriklasi", ent toonitas, et tema mälestust ei tohi "vihaste märatsejate poolt rikkuda".