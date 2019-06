VIDEO | Trump näitas presidendilennuki isiklikult disainitud uut patriootilist kujundust

„George, vaata seda,” uhkustas Trump ABC Newsi peaankru George Stephanopoulose ees. „Siin on su uus Air Force One.”

Trumpi plaan on vahetada lennuki ikooniline helesinise ja valgega kujundus patriootiliseks puna-valge-siniseks.

„Meil olid siin erinevad valikud,” ütles Trump näidates jooniseid, mille olevat disaininud isiklikult. „Need on kõik veidi erinevad.”

„Air Force One” viitab igale lennukile, mille pardal on parajasti USA president, aga tavaliselt on tegemist kahe Boeing 747-200B-ga.

„Kas aluseks on ikka 747?” küsis Stephanopoulos.

„See on 747, aga tead, see on palju suurem lennuk,” vastas Trump. „Tal on palju suurem tiivaulatus.”

Vaatamata valmisolekule näidata esialgseid jooniseid, jättis Trump mõned üksikasjad enda teada.

„On paar saladust,” ütles Trump. „Tead mis, on paar saladust, millest ma arvan, et me ei peaks rääkima.”

Enne ametisse astumist kritiseeris Trump Boeinguga presidendilennukite uuendamiseks sõlmitud esialgse lepingu kontrolli alt väljas kulusid.

„Tegelikult me lisasime asju,” ütles Trump nüüd. „Ja ma sain hinnast 1,6 miljardit dollarit maha.”

Trump peab uue lennukiga ootama. Need ei saa kindlasti valmis enne 2024. aastat.

„Ma teen seda teiste presidentide jaoks, mitte endale,” lausus Trump.