VIDEO | Trump loobus valimisvõidu kuulutamisest

Oma esimeses avalikus ülesastumises pärast valimiskaotust näis Trumpi keel vääratavat, kui ta asus spekuleerima, kas Joe Bideni administratsioon kehtestab taas üleriigilise lukkupaneku, võitlemaks koroonaviiruse pandeemiaga.

"Ideaalis me ei pane end taas lukku," ütles president Trump ajakirjanikele Valge Maja Roosiaias. "Ma ei lähe nii kaugele - see administratsioon ei pane riiki uuesti lukku. Ja loodetavasti - mis iganes juhtub tulevikus, kes seda teab, milline administratsioon meil siis on."

"Tõenäoliselt annab aeg siin arutust," tõdes Trump. "Aga ma võin teile öelda, et meie administratsioon riiki lukku ei pane."

77-aastane Biden kuulutati presidendivalimiste võitjaks nädala eest, ent Trump on seni keeldunud sellega leppimast, süüdistades oponenti alusetult valimispettuses ja alustades juriidilist võitlust tulemuste ümberlükkamiseks.

USA Küberjulgeoleku ja Infrastruktuuri Julgeoleku Agentuur (CISA) teatas aga reedel, et tegemist oli kõige turvalisemate valimistega riigi ajaloos ning mingeid tõendeid häälte võltsimise või nendega manipuleerimise kohta pole.

Trumpi kampaania ja liitlased on osutanud probleemidele, mis on tavalised kõikide valimiste puhul USA-s, alustades ebakorrapärase allkirjastamise ja postimarkidega ning lõpetades tähtaegadega eksimisega - alati on võimalus, et väike arv hääli antakse valesti või lähevad kaotsi. Et Joe Biden juhib kaalukeeleosariikides Trumpi ees aga piisava vahega, ei tõota neil probleemidel olla mõju valimistulemusele.

Trumpi kampaania on esitanud ka kohtukaebusi selle kohta, et nende vaatlejatel ei lubatud hääletamisprotsessi jälgida. Kohtunikud on paljud need kaebused tagasi lükanud, mõned vaid tunde pärast esitamist, ning ükski kaebustest ei sisalda tõendeid selle kohta, et valimistulemus oleks saanud mõjutada.