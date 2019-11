VIDEO | Trump külastas tänupüha puhul USA vägesid Afganistanis

Lühikese viibimise ajal Bagrami lennuväljal pakkus Trump sõduritele kalkunit, poseeris fotograafidele ja kohtus Afganistanis presidendi Ashraf Ghaniga, vahendab BBC News.

Oma kõnes ütles Trump, et USA peab läbirääkimisi Talibaniga, mis tema sõnul tahab kokkulepet.

Trump ütles ka, et USA vähendab oluliselt vägede suurust Afganistanis.

18 aastat pärast USA sissetungi Talibani võimult kukutamiseks, mis järgnes 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutele, on Afganistanis endiselt 13 000 USA sõdurit.

„Me kohtume nendega ja me ütleme, et see peab olema relvarahu ja nemad ei tahtnud relvarahu teha ja nüüd nad tahavad relvarahu teha,” ütles Trump Kabuli-lähedases baasis. „Ma usun, et see ilmselt töötab niimoodi.”

Pole teada, kui sisulised need läbirääkimised on olnud. Afganistani ametnikud on nõudnud relvarahu, aga Taliban, mis kontrollib nüüd suuremat territooriumi, kui kunagi varem pärast 2001. aastat, on keeldunud otseläbirääkimistest Afganistani valitsusega kuni on sõlmitud kokkulepe USA-ga.

Talibani juhid kinnitasid, et kohtumised kõrgete USA ametnikega on toimunud Kataris Dohas alates eelmisest nädalavahetusest, aga ametlikud läbirääkimised ei ole jätkunud.