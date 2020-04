VIDEO | Trump kommenteerib viirust. USA presidendi jutt on paari kuuga tundmatuseni muutunud

Kuidas kriisiga toimetulekut defineerida, on juba keerulisem. Veebruaris näitas valitsuse head tööd Trumpi sõnul asjaolu, et ükski ameeriklane polnud veel COVID-2019 kätte surnud. Kuu aega hiljem leidis ta, et edu näitab see, kui epideemias surnud ameeriklaste hulk jääb 100 000 ja 200 000 vahele (praegu läheneb hukkunute ametlik arv 86 000-le).

Samuti on muutunud see, kuidas Trump näeb Hiina vastutust pandeemia puhkemise eest.