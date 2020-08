VIDEO | Trump kasvavast koroonasurmade arvust USA-s: on, mis ta on

„Nad surevad, see on tõsi. Ja on – on, mis ta on,” ütles Trump intervjuus austraallasele Jonathan Swanile, mis salvestati eelmise nädala algul ja läks HBO-s eetrisse esmaspäeva õhtul. „Aga see ei tähenda, et me ei teeks kõike, mida suudame. See on kontrolli all nii palju, kui seda kontrollida saab. See on kohutav nuhtlus.”

USA-s on Covid-19 tagajärjel surnud üle 155 000 inimese. USA valitsuse tegevust koroonaviiruse asjus on kritiseeritud kuid, Trump on eitanud probleemi nädalaid, pisendanud kaitsemaskide tähtsust kuid ega ole algatanud riiklikke programme testimiseks ja kontaktide jälitamiseks.

Trump üritas intervjuus väita, et asjad näivad USA-s halvad ainult lisandunud testimise tõttu.

„Teate, on neid, kes ütlevad, et saab testida liiga palju. Kas te teate seda?” rääkis Trump.

„Kes seda ütleb?” küsis Swan.

„Oh, lugege lihtsalt manuaale, lugege raamatuid,” vastas Trump.

„Manuaale? Milliseid manuaale? Milliseid raamatuid?” küsis Swan edasi.

Selle peale püüdis Trump toetada oma seisukohta andmetega, vehkides mitmete trükitud tabelitega.

„Siin, Ühendriigid on kõige madalamal mitmetes kategooriates,” ütles Trump. „Me oleme madalamal kui maailm.”

„Madalamal kui maailm?” päris Swan enne tabelite vaatamist, mis näitasid surmajuhtumite arve positiivsete juhtumite kohta.

Swan ütles, et muretseb rohkem surmajuhtumite üle elaniku kohta, millises arvestuses läheb USA-l palju halvemini kui teistel arenenud riikidel.

„Vaadake Lõuna-Koread näiteks,” ütles Swan. „51 miljonit elanikku, 300 surma. See on hullumeelne.”

„Te ei tea seda,” ütles Trump.

„Tean küll,” vastas Swan. „Te arvate, et nad võltsivad oma statistikat?”

„Ma ei hakka sellesse laskuma, sest mul on selle riigiga väga head suhted, aga te ei tea seda,” kinnitas Trump. „Ja neil on jõnksud.”

President kurtis kuberneride kehva tegevuse üle pandeemia asjus ja selle üle, et koroonaviiruse teste ei tehtud, kui ta 2017. aasta alguses ametisse astus, kuigi viirus avastati alles 2019. aasta lõpus.

Swan küsis Trumpilt ka 17. juulil surnud Georgia kongresmeni ja kodanikuõiguste eest võitlemise ikooni John Lewise pärandi kohta. Küsimusele, kuidas hakkab ajalugu tema arvates Lewist mäletama, vastas Trump, et ei tea.