VIDEO | Trump kasutas kõnet olukorrast riigis valimiskampaania tegemiseks, Pelosi rebis kõne puruks

Trump lisas sündmusele ka meelelahutusäri vürtsi: ta lasi oma naisel Melanial anda üle riigi kõrgeima tsiviilautasu, presidendi vabadusmedali, lõhestavale konservatiivsele raadiohäälele Rush Limbaugh’le, kes äsja teatas, et tal on kaugele arenenud kopsuvähk.

Lisaks sellele üllatas Trump kohal viibinud tudengit stipendiumiga ning oli korraldanud ootamatu pisaraterohke taaskohtumise välismaal teeninud sõduri ja tema perekonna vahel.

Trumpi külaliste hulgas oli ka Venezuela opositsiooniliider Juan Guaidó, kellele Trump pakkus täpselt sellist toetust, mida ta on soovinud oma võitluses president Nicolás Maduro kukutamiseks. Trump nimetas Guaidód „Venezuela tõeliseks ja legitiimseks presidendiks”.

„Sotsialism hävitab riike,” kuulutas Trump.

President läks kõnet pidama laineharjal: tema õigeks mõistmine tagandamisprotsessil on praktiliselt kindel, tema töö heakskiidu näitajad liiguvad ülespoole ja Wall Street näib tugev. Trumpi toon oli väga optimistlik.

Suure osa kõnest pühendas Trump majanduse tugevuse esiletoomisele, rõhutades sealhulgas väikest tööpuudust, kuidas see on aidanud sinikraesid ja keskklassi, kuigi tõusuperiood algas juba tema eelkäija Barack Obama ajal. See, mida Trump nimetas enneolematuks buumiks, ei ole paljude näitajate poolest erinev Obamalt päritud majandusest.

Trump rõhutas ka uusi kaubanduskokkuleppeid, mis ta on sõlminud.

Kuigi Valge Maja teatas, et Trump pakkus ühtsussõnumit, peatus ta ka küsimustel, mis on tekitanud suuri lõhesid. Ta ründas demokraatide tervishoiualaseid ettepanekuid ja tõi esile oma lemmikteema sisserände, kuulutades, kui palju tema kuulsast piirimüürist juba valminud on.

Osa kõnest pühendas Trump ka „Ameerika väärtustele”, rääkides „usuvabaduste” kaitsest ja abordile ligipääsu piiramisest, püüdes sellega meelitada evangeelseid ja konservatiivseid kristlikke hääletajaid, kes moodustavad otsustava osa tema toetusbaasist.