VIDEO | Tornkraana ümberkukkumise tagajärjel USA-s Seattle’is hukkus neli inimest

Kraana kukkus ümber kohaliku aja järgi kell 15.30 ja lömastas kuus autot, teatas Seattle’i tuletõrje ABC Newsi vahendusel.

Dramatic dashcam footage shows construction crane tumbling from building in Seattle's South Lake Union neighborhood.



The collapse left four people dead and three others injured. https://t.co/lLPcsNpdBu pic.twitter.com/8sGKjgbjBC