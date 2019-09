VIDEO | Tormijooks ülisalajasele sõjaväebaasile Area 51 jäi tulemusteta

Area 51 puhul on tegemist Nevadas asuva kõrbealaga, kus USA õhuvägi oma salajasi eksperimente läbi viib. Vandenõuteoreetikute ja tulnukahuviliste hinnangul on ala tihedalt seotud UFO-de ja maaväliste organismidega ning just seetõttu ameeriklastel seal sõjaväebaas ongi.

Kohaliku Lincolni maakonna šerifi büroo teatel võeti üks inimene ka vahi alla, ent seda mitte tulnuka vabastamise, vaid avalikus kohas urineerimise eest. Hiljem peeti õhuväebaasi erinevate väravate juures kinni veel neli inimest.

Foto: Scanpix

Ametlikul hinnangul kogunes Area 51 ümbrusesse nädalavahetusel mõni tuhat inimest, kellest sadakond alustas öö hakul politsei valvsa pilgu all teekonda õhuväebaasi väravateni, kust neil tuli aga taas ots ringi keerata.

Kuigi päev möödus tulemusteta, otsustati õhtul maha pidada üks korralik pidu ja nii kerkis Area 51 lähedale peolava, kus tulnukahuvilistel oli võimalik varajaste hommikutundideni tantsu vihtuda.

Foto: Scanpix

Ürituse looja Matty Roberts ise kutsus viimastel päevadel ajakirjanduse vahendusel inimesi üles mitte Area 51 juurde minema, öeldes, et lõi oma Facebooki-lehe naljaga.