VIDEO | Torm rapib Austraalia tulest laastatud idarannikut

Vihmasadu jõudis Victoria, New South Walesi ja Queenslandi osariikidesse, mida on põlengud raskelt laastanud, vahendab uudistekanal BBC.

Queenslandis suleti suuremad teed ja ilmaolude tõttu teatati ka elektrikatkestustest.

Tuletõrjeametnikud ütlesid aga, et vihm aitas mõnes kohas põlengukolde kustutada.

Austraalias on alates septembrist maastikupõlengutes surma saanud vähemalt 28 inimest, hävinud tuhandeid kodusid ja tuhastunud miljoneid hektareid maad.

New South Walesi võimud teatasid mitmes piirkonnas tugevatest vihmasadudest ja tormist ning hoiatasid võimalike üleujutuste eest.

Osariigi tuletõrjujad ütlesid, et üritavad järelejäänud maastikutulekahjudega toime tulla vihma ja jahedamate temperatuuride "healoomulistes tingimustes". Laupäeval põles osariigis veel umbes 75 tulekahju, mõne päeva eest oli see arv üle 100.

"Vihma sajab jätkuvalt paljudes tulekolletes, kuid lõunarannik ja osariigi piiri äärsed alad pole veel niiskust näinud," teatas kohalik tuletõrjeamet.

Queenslandi osariiki tabanud vihm oli üks viimaste kuude tugevamaid kogu Austraalias. Mõned suuremad teed olid suletud ja elamurajoonid üleujutatud, kuid surmajuhtumitest ega vigastustest teateid veel ei ole.

"Tugevad vihmasajud on mõnevõrra leevenenud, kuid nädalavahetusel on endiselt võimalik näha hoovihma ja äikest. Jälgige teid - kui need on üleujutatud, siis ärge neil sõitke," hoiatas Queenslandi meteoroloogiaamet laupäeval oma Twitteri kontol.

Victoria osariigi ilmateadustajad ütlesid, et laupäeval võib suuremas osas kesk- ja idaosariikides esineda äikest. "Äike võib tõsiseks osutuda suure vihmasaju tõttu üle riigi kirdeosa. Tugevad tuuled ja tugev rahe on väiksem oht," teatasid nad.