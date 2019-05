VIDEO | Theresa May järeltulijaks ihkab hulk konservatiive: suurimaks favoriidiks Boris Johnson

Oma kandidatuuri võib esitada kuni 10. juunini, mil saab alguse valimisprotsess, mis hõlmab mitut hääletust: algul on otsustusõigus konservatiivide parlamendisaadikutel, kel tuleb pidada nii mitu vooru, kuni järgi jääb kaks suurima toetusega juhikandidaati, misjärel valib nende seast sobivaima välja juba kogu tooride partei, kuhu kuulub enam kui sada tuhat inimest üle Suurbritannia.

Tulevane peaminister saab selgeks suve keskel.

Tooride seas peetakse favoriidiks Boris Johnsonit, kellel on euroskeptiliste erakonnaliikmete ja parlamendisaadikute seas suur toetus. Ta näeb ka vaeva, et läheneda ka erakonna Euroopa Liidu meelsemale ja liberaalsemale tiivale. Üleüldiselt on euroskeptiline Johnson aga ka üks enim lahkarvamusi tekitavaid kandidaate.

Oma kandideerimisest on tänase seisuga teada andnud juba viis inimest: lisaks endisele välisministrile ka tervishoiuminister Matt Hancock, ametisolev välisminister Jeremy Hunt, riigisekretär Rory Stewart ja tööminister Esther McVey.