VIDEO | Texases lõdisevad miljonid endiselt kütte ja elektrita

Mõned Houstoni elanikud põgenesid üles öelnud küttesüsteemide ja lõhkenud torudega kodudest ning kogunesid Gallery Furniture’i mööblipoodi, mis avas oma uksed sooja saada püüdvatele inimestele, vahendab Reuters.

USA ilmateenistus teatas, et ajalooliselt madalad temperatuurid jäävad regioonis püsima veel päevadeks ning Texase ametnikud hoiatasid, et elektrivarustuse taastamine võtab aega.

Houstonit hõlmava Texase suurima rahvaarvuga Harrise maakonna kõrgeim ametnik Lina Hidalgo ütles, et tormid ei ole räsinud mitte ainult elektrivõrke, vaid on tekitanud probleemide kaskaadi, mille hulgas on ka veevarustuse probleemid, vingugaasimürgitused ja koroonaviirusevastase vaktsineerimise peatumine.

Texase elektrivõrku opereeriv Electric Reliability Council of Texas ehk ERCOT on sattunud üha suurema kriitikatule alla ning Hidalgo ütles, et ei usu, et ERCOT-il on olukord kontrolli all.

Texase kuberner Greg Abbott kutsus läbi viima reforme ja nõudis, et osariigi seadusandjad uuriksid ERCOT-i tegevust. See ei ole föderaalse järelevalve all, sest ei ole üleriikliku elektrivõrgu osa.

Teisipäeval näitas Abbott näpuga ka kinnikülmunud tuuleturbiinidele.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles eile, et föderaalvalitsus viib Texasesse energiaressursse, ja tõrjus süüdistusi, et liiga palju on usaldatud taastuvenergiat.

„On olnud ebatäpseid süüdistusi... milles väideti, et taastuvenergia põhjustas Texase elektrivõrgus rikkeid. Ja tegelikult, mitmed teated on tegelikult näidanud, et need olid probleemid söe ja maagaasiga, mis aitasid kaas osariigi energiapuudusele. Ja osariigi elektrivõrku opereeriva Electric Reliability Council of Texase ametnikud on läinud nii kaugele, et ütlevad, et probleemid tuule- ja päikeseenergiaga olid elektrikatkestuste juures kõige vähem tähtsad tegurid,” ütles Psaki.

Paljud süüdistavad elektri puudumises valmisoleku puudumist, aga reguleerimata energiaturg Texases annab operaatoritele vähe motivatsiooni, et valmistuda harvaesinevateks külmalaineteks, mis on probleem, millele kriitikud on aastaid osutanud.