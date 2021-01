VIDEO | Telegrami kanal Mash käis „Putini palees” sees ja nägi „ehituse nulletapis” paljaid betoonseinu

Videos räägitakse, et paleel ei ole selliseid väravaid, millel on Peterburi Talvepalee väravatel oleva kahepäise kotka koopia, millest oli juttu Aleksei Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) videos. Näidatakse ka vesipiibutuba ja basseini, kus äärmise luksuse asemel on ehitusobjekti meeleolu.

„Seda kohta kirjeldada on üsna lihtne – see on üks lausbetoon. Sisuliselt kõik on ehituse nulletapis. Sõprade ees nagu ei uhkeldaks,” kirjeldab paleed Mashi peatoimetaja Maksim Iksanov ja lisab, et täiesti valmis on ainult hoone fassaad.

Iksanovi sõnul aitas tal palee sisemust filmida „tehnilise järelevalve esindaja, kes jälgib palee püstitamist juba kuus aastat”.

„Ehitaja ütles mitu korda ära, aga helistas lõpuks tagasi. Ta esitas tingimused: filmime objekti väljast ja seest piiranguteta, aga ainult üks tund,” teatas Iksanov, kes lisas, et ehitaja hinnangul lõpetatakse projekt 5-6 aasta pärast.

Iksanovi sõnul tal palee omaniku nime teada saada ei õnnestunud.