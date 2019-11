VIDEO | Tbilisis kogunes 20 000 inimest valitsuse vastu protestima ja erakorralisi valimisi nõudma

Praegu ei valita poolt parlamendiliikmetest mitte erakondade nimekirjade järgi, vaid ühemandaadilistes ringkondades, vahendab Reuters.

Põhiseadusemuudatus valimiste kohta kogus 12 poolthäält vähem, kui oli vaja heakskiitmiseks, sest mõned parlamendiliikmed valitsevast erakonnast Gruusia Unistus, kes kardavad oma kohti kaotada, hääletasid vastu.

Muudatus pidi jõustuma 2024. aastal, aga opositsioon nõudis, et see toodaks ettepoole ja uue süsteemi järgi toimuksid juba järgmise aasta oktoobris kavas olevad valimised. Opositsiooni väitel on praegune süsteem ebaõiglaselt soodne Gruusia Unistusele, mis on olnud võimul alates 2012. aastast.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja USA saatkond teatasid neljapäeval, et on hääletustulemuses pettunud, ja õhutasid leidma võimalusi uue süsteemi heaks kiitmiseks.

„On tulnud aeg lõpetada Ivanišvili režiim Gruusias,” ütles opositsioonilise erakonna Uus Gruusia juht Giorgi Vašadze, viidates Gruusia Unistuse oligarhist juhile Bidzina Ivanišvilile, keda kriitikud süüdistavad riigi valitsemises kaadri taga.