VIDEO | Tatarstani kultuuriminister sulges tütre pulmade pidamiseks riikliku muuseumi

Navalnõi staap leidis foto pulmadest Sofja Instagrami kontolt, kus ta tänab ema, „kes osales ettevalmistuste igas etapis”.

Pulmadest on olemas ka video.

Lisaks sellele osales pulmapeol mitu Tatarstani teenelist kunstnikku: Alina Šaripožanova (esinemistasu 15 000-150 000 rubla ehk 200-2000 eurot), Aidar Suleimanov ja Karina Ziganšina.

Moodsa kunsti galerii ei ole eraettevõte, vaid riiklik muuseum, mida peetakse ülal maksudest. Hiljuti läbis see ulatusliku renoveerimise, mis maksis 343 miljonit rubla (4,9 miljonit eurot).

„Ja milleks? Et muuseumi võiks suvalisel päeval sulgeda mingi ministri sõrmenipsu peale, kes soovib korraldada lähedastele kauni pulma? Me ei tea, milliseid kahjusid kandis galerii seetõttu, et see tuli üheks päevaks sulgeda, aga kahtlemata on need olemas. Me oleme šokeeritud ka sellest, et kunstiteostega täidetud hoones üldse toimuvad mingid erapeod ja keegi ei mõtle seejuures tagajärgedele ja võimalikule kahjule piltidele. Külalised istusid otse nende all!” kirjutab Navalnõi staap.

Navalnõi staabi inimesed helistasid galeriisse ja küsisid, kas seda renditakse üritusteks välja. Vastus oli eitav.

„Me nõuame Ajupovalt vastuseid: millistel tingimustel ja kes saali välja rentis? On kahtlus, et ametnik kuritarvitas oma volitusi ja ametit isiklikel eesmärkidel – see on aga korruptsioon. Selline käitumine ei ole kultuuriministri vääriline: Ajupova peab vabandama ja ametist lahkuma. Seda peab tegema ka muuseumi direktor Rozalija Nurgalejeva, kes teadis kindlasti pulma toimumisest, tähendab vaatas läbi sõrmede riikliku galerii mitteotstarbekohasele kasutamisele,” märgib Navalnõi staap.