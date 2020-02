VIDEO | Tai linnas 26 inimest tapnud sõdur lasti maha

Jakraphanth Thomma tappis laupäeval enne sõjaväelaagrist relvade varastamist oma ohvitseri, vahendab uudistekanal BBC.

Kahtlustatav jätkas rünnakut tänavatel ja Nakhon Ratchasima kaubanduskeskuses.

Oma sotsiaalmeedia kontodele postitusi teinud ründajat tulistati pärast seda, kui ta suudeti nurka suruda.

Tai peaminister Prayuth Chan-ocha ütles pühapäeval, et veresaunas hukkus 26 ja sai viga 57 inimest.

"See on Tais enneolematu ja ma tahan, et see oleks viimane kord, kui see kriis juhtub," ütles ta pärast Nakhon Ratchasima haiglas haavatutega kohtumist.

Ta lisas, et ründaja motiiv näis olevat Jakraphanthi vimm seoes kinnisvaratehinguga, millel ta enda arvates petta sai.

Rahvatervise minister Anutin Charnvirakul tänas pühapäeva hommikul oma Facebooki lehel julgeolekujõude nende tegevuse eest Kirde-Tai linnas.

"Tänan politseid ja armeed olukorra lõpetamise eest. Tulistaja lasti maha!"

Vahetult pärast kohaliku aja järgi kella 03.00 oli hoonest kuulda tulistamist, kui julgeolekujõud sisse tungisid, üritades ründajat kahjutuks teha.

Mitu inimest tormas keskusest välja, kuid oli hirm, et pantvangis hoitakse rohkem inimesi.

Täna hommikul kell 9.30 kinnitas politsei, et ründajat tulistati, kuid operatsiooni lõppemise kohta pole täpsemat teavet.

Varasemate teadete kohaselt oli 32-aastane tulistaja üritanud põgeneda hoone tagaosa kaudu.

Kohale toodi ka kahtlustatava ema, veenmaks teda alla andma.

Rünnak sai alguse laupäeval kohaliku aja järgi umbes kell 15.30 Suathami Phithaki sõjaväekasarmus, kus ründaja tappis oma komandöri kolonel Anantharot Krasae.

Posti teatel tapeti seal ka 63-aastane naine, kolonel Anantharoti ämm ja veel üks sõdur.

Kahtlustatud isik haaras laagrist kaasa relvad ja laskemoona enne Humvee tüüpi sõiduki varastamist.