VIDEO | Sydney ostukeskuses tallati jõulukinkide jagamisel mitu inimest jalge alla

Westfieldi ostukeskuse aatriumi oli kogunenud üle 100 inimese, et osaleda kümnete jõulukinke täis õhupallide jagamisel, millega anti stardipauk 33 tunni pikkusele ostumaratonile, vahendab uudistekanal Sky Australia.

A Christmas balloon drop at Westfield Parramatta in Sydney has descended into chaos overnight with seven people taken to hospital after being crushed. More on this story: https://t.co/DrkvYujHqr pic.twitter.com/3OSbSlYqkz