VIDEO | Suurbritannias sai esimesena koroonaviiruse vaktsiini süsti 90-aastane naine Coventrys

Järgmisel nädalal 91-aastaseks saav Keenan ütles, et see oli parim võimalik sünnipäevakink, vahendab BBC News.

Vaktsineerimiskeskustes Suurbritannias vaktsineeritakse üle 80-aastasi inimesi ja tervishoiutöötajaid.

Programmi eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid ja taastada normaalne elu.

Ülemõde May Parsons süstis Keenanile vaktsiini kell 6.30 Greenwichi aja järgi Coventry ülikoolihaiglas.

„Ma tunnen end nii privilegeerituna, et olen esimene inimene, keda Covid-19 vastu vaktsineeritakse, see on parim varane sünnipäevakink, mida ma võiksin soovida, sest see tähendab, et ma saan lõpuks oodata aja veetmist oma pere ja sõpradega uuel aastal pärast suurema osa aastast üksi olemist,” ütles Keenan.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles BBC-le, et ees seisab pikk tee, aga see on tee välja.

Hancocki sõnul on tal segased tunded ja ta ütles, et on põnevil ja rõõmus, kui näeb Margareti süsti saamas, aga ka kindel, et riigina tuleb kokku hoida.

„See viirus on tappev. Me peame reeglitest kinni pidama,” ütles Hancock.

Suurbritannia on esimene riik maailmas, mis hakkab Pfizeri vaktsiini kasutama. Järelevalveorgan kiitis selle heaks eelmisel nädalal.

Vaktsineerimine ei ole kohustuslik.

Briti valitsus on varunud 800 000 doosi Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini, mis manustatakse lähinädalatel.

Tellimus on esitatud kokku 40 miljonile doosile, millest piisab 20 miljoni inimese vaktsineerimiseks, sest igaühele on vaja kaht süsti.

Enamik sellest kogusest ei saabu aga enne järgmist aastat, kuigi Briti valitsuse allikate sõnul peaks enne aasta lõppu saabuma veel miljon doosi.

Hancock ütles esimese grupi tervishoiutöötajate, hooldajate ja üle 80-aastaste vaktsineerimine võtab mitu nädalat.

Hancock lisas, et loodab väga, et teine vaktsiin, mida arendavad Oxfordi ülikool ja ravimifirma AstraZeneca, saab Suurbritannias heakskiidu järgmise paari nädala jooksul.

