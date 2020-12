VIDEO | Suurbritannia terviseminister: uue koroonatüve levik on kontrolli alt väljas

Värskete piirangute kohaselt tuleb 16 miljonil Londoni ja Kagu-Inglismaa elanikul pühade ajal kodus püsida. Inimestel üle riigi palutakse jääda oma kodukohta ega mitte reisida teistesse piirkondadesse, vahendab Bloomberg.

Täiendavad politseijõud on saadetud raudteejaamadesse, et vältida inimeste lahkumist Londonist ilma mõjuva põhjuseta. Valitsuse teatel kaalutakse juba ka hüvitiste maksmist ära jäänud reiside eest.

"Juhtumite arv on täiesti hüppeliselt tõusnud, nii et meil on veel pikk tee minna," tõdes Hancock täna usutluses Sky Newsile. "Ma arvan, et seda (uut tüve -toim) on äärmiselt raske kontrolli all hoida."

Hancock tõdes, et "oleme säärase olukorraga silmitsi veel järgmised paar kuud."

Tervishoiuministri sõnul pannakse suurim lootus praegu sellele, et piisava arvu inimeste vaktsineerimine aitab viimaks levikut tõkestada. Ta märkis, et nädalavahetuse lõpuks loodetakse vaktsineeritud saada pool miljonit inimest.

Valitsusjuht Boris Johnson rääkis uuest tüvest ja sellega seoses rakenduvatest piirangutest eilsel pressikonverentsil. Johnson ütles, et uus tüvi võib olla kuni 70% nakkavam.

Johnson, kes on varem lubanud piiranguid pühade ajal leevendada, tegi nädalavahetusel ootamatu kannapöörde pärast erakorralist kohtumist tervishoiuametnikega, kes juhtisid tähelepanu uuele viirusemutatsioonile.

Hancock tõdes pühapäeval samuti, et teaduslikud tõendid viitavad ohtlikule mutatsioonile, mis on juba levinud nii Austraaliasse kui mandri-Euroopasse ja võib olla nakkuse leviku värske kasvu taga.

"Me andsime selle lubaduse teadmata, et tuleb uus tüvi, mis levib nii palju kiiremini," ütles Hancock valitsuse esialgsete plaanide kohta. Tema sõnul pole tõendeid selle kohta, et uus tüvi - VUI-202012/01 - oleks algsest viirusest leebem.

Viirusemutatsiooni avastamise tõttu on Itaalia, Iisrael, Belgia ja Holland teatanud lennuühenduse ajutisest peatamisest Suurbritanniaga - samasugust otsust kaaluvad enda sõnul tõsiselt ka Iirimaa, Prantsusmaa ja Saksamaa.