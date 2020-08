VIDEO | Šotimaal sõitis reisirong rööbastelt välja, kolm inimest hukkus

BBC kirjutab, et haiglasse viidud kuue inimese seis ei tohiks olla tõsine. Arvatakse, et rongile sai saatuslik kokkupõrge maalihkega, mis tekkis peale viimast tormi. Maruvihm on nimelt ujutanud üle mitmed kohad üle Šotimaa ja muutnud maastikku.

Rongiõnnetusele reageeris 30 päästesõidukit. Briti transpordipolitsei sõnul said nemad teate õnnetusest kella 9:43 ajal hommikul. Rongil oli lisaks kahele vedurile keskel ka neli vagunit.

Šotimaa rongijuhtide ühenduse juhi Kevin Lindsay sõnul on vara rääkida rongiõnnetuse otsestest põhjustest, kuid eeldatavasti mängis ka tema sõnul rolli ränga tormi tagajärjel tekkinud maastikumuutused.