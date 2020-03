VIDEO | Soome rahandusminister: liikumist piiratakse ilmselt veelgi võib-olla juba täna või homme

„Jah kindlasti tuleb täna ja homme juba lisameetmeid,“ vastas Kulmuni küsimusele, kui varsti suletakse maakondade piire.

Kulmuni ütles ka, et on võimalik, et suletakse ööklubisid ja baare.

„Keskerakonna Eduskunta fraktsioon on päris kindlasti valmis kõikideks kõige karmimateks meetmeteks selle nimel, et sellest kriisist kunagi pääseme,“ ütles Kulmuni.

Kulmuni märkis ka, et inimestel ei ole praegu põhjust riigi sees reisida ega minna massidena pidutsema.

„On tähtis, et inimesed ei veaks viirust mööda Soomet ringi,“ ütles Kulmuni.

Riik on lubanud ettevõtetele toetust, et ükski firma pankrotti ei läheks. Kulmuni pidi siiski tunnistama, et kahjuks nähakse ka pankrotte.

Kulmuni palus kõigilt paindlikkust ja pöördus eriti rendileandjate poole, et nad teeksid ettevõtjatele mööndusi. Rendileandjate tegevuse reguleerimine seadusega ei ole vähemalt kohe võimalik, sest see nõuaks seadusemuudatusi.

Kulmuni lubas, et ettevõtetele on tulemas lisaks tagatistele otsetoetusi.

