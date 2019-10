VIDEO | Soome president Niinistö pidi Valge Maja pressikonverentsil kõrvalt vaatama Trumpi raevupurset

Trump nimetas kogu juurdlust pettuseks ja petturlikuks kuriteoks Ameerika rahva vastu. Samas kinnitas ta, et teeb kongressiga alati koostööd.

Trump teatas, et on neid, kes arvavad, et ta on väga stabiilne geenius, ja ütles, et alustab ilmselt palju kohtuasju nende vastu, kes osalesid Venemaa presidendivalimistesse sekkumise juurdluses.

Kui üks ajakirjanik talle survet avaldas, ütles Trump: „Ära ole ebaviisakas.”

Enne seda oli Trump raevutsenud kõige mõjukama valitud demokraadi, esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi ja Schiffi peale Twitteris ja süüdistanud demokraate keskendumises mingi pasa peale („bullshit”).

„Mitte Midagi Tegevad Demokraadid peaksid keskenduma meie Maa ülesehitamisele, mitte raiskama kõigi aega ja energiat PASA peale, mida nad on teinud alates sellest, kui mind valiti 2016. aastal ülekaalukalt, 223-306. Otsige seekord parem kandidaat, teil läheb seda vaja!” kirjutas Trump.

Trumpi sõnul peaks Pelosi keskenduma oma linnale San Franciscole, mida Trump nimetas kodutute „telklinnakuks”.