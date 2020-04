VIDEO | Soome politsei lohutab kodanikke kunagise Georg Otsa lööklauluga

„Meie, politseinikud, tahame omalt poolt leevendada inimeste hingelist halba enesetunnet ja anda usku tulevikku. Nagu selles looski lauldakse: „Lõpeb öö, hommik saab, uus päev kirkana koidab.” Elu jätkub ja koos saame raskest ajast üle!” põhjendas Schroderus lauluvalikut, vahendab Ilta-Sanomat.

Schroderuse sõnul on politsei igapäevases töös näha, et ängistus, vaimse tervise probleemid, hingeline halb enesetunne ja ennast hävitav käitumine on kasvanud.

„Kuigi füüsilised kontaktid peavad olema minimaalsed, vajame nüüd kogu üksteiselt saada olevat hingelist tuge. Kui oma jõud tundub kaduvat, on pakkuda abistavaid teenuseid, mille poole tasub pöörduda,” ütles Schroderus.

Laulu „Elu armastan sind” helilooja on Eduard Kolmanovski.