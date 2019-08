VIDEO | Sitsiilia rannikul põgeneti jahi pardal elu eest vulkaani tuhapilve alt

Itaalia Riiklik Geofüüsika- ja Vulkanoloogiainstituut teatas, et purse tekitas püroklastilise voolu – kiiresti liikuva gaasi, kivimite ja vulkaanilise tuha segu, mis ulatus mitmesaja meetri kaugusele merele. Suitsusammas ulatus kahe kilomeetri kõrgusele, vahendab CNN.

19-aastane Elena Schiera oli parajasti jahiga merel, kui vulkaan purskas, ja ta jäädvustas püroklastilise voolu mobiiltelefoniga.

„Me purjetasime nõuete järgi ohutus kauguses, kui äkki kuulsime kõva pauku ja nägime suurt musta pilve Stromboli kraatrist välja paiskumas ja merre sadamas,” ütles Schiera. „Me suurendasime kohe jahi kiiruse maksimumini, kuigi, et see on purjepaat, oli kiirus piiratud. Siis saabus pilv merele ja hakkas kiiresti meie poole edasi liikuma. Sel hetkel puhkes paanika, sest pilv oli meie ahtrist mõne meetri kaugusel, aga tänu minu isale, kes oli roolis, suutsime me õigel ajal eest ära saada, sest siis hakkas pilv jälle tõusma.”

Purskes keegi siiski viga ei saanud.