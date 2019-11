VIDEO | Serbia president teatas Vene spionaaži paljastamisest, aga vennalikke suhteid see tema sõnul ei mõjuta

Nädalavahetusel ilmus välja YouTube’i video möödunud aasta detsembris toimunud kohtumisest, vahendab BBC News.

Vučić ütles, et Serbia ametnikud on leidnud tõendeid veel kümne kontakti kohta Vene agentide ja Serbia ohvitseride vahel.

Vučić kinnitas aga, et need intsidendid ei mõjuta Serbia lähedasi suhteid Venemaaga. Ta ütles, et on kindel, et president Vladimir Putinit ei informeeritud Vene agentide tegevusest.

Video näitab, kuidas Vene luureohvitser annab Belgradis raha Serbia mehele. Nad külastavad koos ka baari. Venelane on teadete kohaselt Venemaa endine sõjaväeatašee abi Belgradis, polkovnik Georgi Kleban. Serbia eruohvitseri nimetatakse lihtsalt ZK-ks.

Videot ei ole teinud Serbia agendid ja Vučić ei öelnud, kes selle filmis.

„Mitmel korral on Serbia julgeolekuagentuurid kogunud audio- ja videotõendeid kontaktidest polkovnik Klebani ja Serbia armee liikmete vahel,” ütles Vučić pressikonverentsil.

Vučić lisas, et videojälgimist Serbia agentide poolt raskendas see, et venelasel oli oma kaitsemeeskond.

Presidendi sõnul on aga Serbia agentidel tõendeid teiste Vene spioonide kohta.

„On olnud kümme kontakti kolme allikaga,” ütles Vučić.

Vučić kinnitas samas, et see juhtum ei riku tugevaid suhteid liitlaste vahel.