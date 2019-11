VIDEO | Rootslased tõid Läänemere põhjast välja miljonite eurode väärtuses sajandivanust konjakit ja likööri

Väärtuslikuks peetud alkoholilasti hakati otsima 1990. aastate lõpus. 1999. aastal arvati juba, et see on leitud, aga alles 2012. aastal paljastas raumalase Pasi Rytköneni Raumanmeren Hylky-Team, et tegi vraki asukoha kindlaks juba kuus aastat varem.

Kyros lebas 77 meetri sügavusel ja selle last oli paksu settekorra all. Setete kõrvaldamine osutus väga keeruliseks ja kalliks tööks, mistõttu otsustasid soomlased vraki koos lastiga esialgu rahule jätta.

Aastate jooksul jäi vraki külge kinni traalivõrke, mis muutis selleni jõudmise veelgi keerulisemaks. Rootsi Ocean X Team kasutas sukeldumisrobotit, mida juhiti emalaevana toiminud aluselt Deepsea Worker.

Rootslased teatasid, et tõstsid merepõhjast üles 600 pudelit konjakit ja 300 pudelit likööri. Konjaki tootja oli De Haartman & Co, mis enam ei tegutse. Likööri näol on tegemist benediktiiniga.

Kõik pudelid olid ilma etiketita, mistõttu nende sisu ei teata. Ülestoojad ei ole veel pudeleid ka avanud.

„Oleme saatnud üksikuid pudeleid analüüsimisele Rootsi ja Moskvasse. Ülejäänuid säilitatakse pimedas, niiskes ja jahedas kohas,” ütles Lindberg.

Lindberg on üritanud uurida ka pudelite väärtust.

„Realistlik hind on võib-olla 5000-10 000 eurot konjakipudeli eest ja likööri eest võib-olla 1000-2000 eurot pudel,” ütles Lindberg.

Nii võiks kogu alkoholiaarde väärtus ulatuda 3-6 miljoni euroni.