VIDEO | Ramzan Kadõrovi sugulane, endine Groznõi linnapea võeti inimeste ründamise eest uurimise alla

Tšetšeenia siseministeerium teatas 25. oktoobril, et alustati juurdlust video üle, milles on näha Islam Kadõrovit löömas naist elektrišokirelvaga ja ähvardamas füüsilise karistusega teisi inimesi, et nad tunnistaksid üles finantspettused, terroristide finantseerimise ja muud kuriteod, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Videot näidati 24. oktoobril ja see oli salvestatud millalgi 2012. ja 2015. aasta vahel, kui Islam Kadõrov oli Groznõi linnapea. Videos näidatakse Islam Kadõrovit ka isiklikult külastamas linnaelanikke, kes ei olnud oma kommunaalarveid ära maksnud, ja nende peale roppusi karjumas.

Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov ütleb videos, et Islam Kadõrov vabastati ametist sobimatute töömeetodite tõttu.

Tšetšeenia juhtkonna allikad ütlesid, et otsus video tele-eetrisse lasta tehti Ramzan Kadõrovi heakskiidul.

Oktoobri keskel kirjutas Venemaa opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta puhastusest Ramzan Kadõrovi lähiringkonnas. Novaja Gazeta teatel hoitakse paljusid Tšetšeenia ametnikke praegu salavanglates, kus neid piinatakse, et nad „reetmise” üles tunnistaksid.

Ramzan Kadõrov nimetas seda artiklit „tuhandeprotsendiseks valeks”.