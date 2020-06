VIDEO | Rahutused USA linnades jätkusid kuuendat päeva, meeleavaldajad eirasid liikumiskeeldu

Märulipolitsei ja meeleavaldajate kokkupõrked toimusid muu hulgas New Yorgis, Chicagos, Philadelphias ja Los Angeleses. Kasutati pisargaasi ja piprakuule, vahendab BBC News.

Mitmetes linnades süüdati politseisõidukeid ja rüüstati poode.

USA rahvuskaart teatas eile, et 15 osariigis ja Washingtonis on mobiliseeritud 5000 rahvuskaardi liiget.

Washingtonis koguneti Valge Maja juurde, kus süüdati lõkkeid ja loobiti politseinikke kividega.

Rahvuskaart teatas, et julgeoleku eest vastutavad endiselt osariikide ja kohalikud õiguskaitseorganid.

Philadelphias näitas kohalik televisioon politseiautode ja lõhkumist ja vähemalt ühe poe rüüstamist.

„Seadus ja kord Philadelphiasse KOHE! Rüüstatakse poode. Kutsuge meie suurepärane rahvuskaart,” kirjutas president Donald Trump Twitteris.

Rüüstamisest teatati ka California osariigis Santa Monicas.

Minneapolises, kus Floydi surm aset leidis, vahistati veokijuht, kes väidetavalt rammis läbi teetõkke ja kihutas maanteel marssinud meeleavaldajate suunas. Sotsiaalmeediasse postitatud videos on näha, kuidas inimesed juhi rooli tagant välja tirivad. Juht viidi hiljem väiksemate vigastustega haiglasse.

