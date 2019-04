VIDEO | Putini sõnul oli tal Kim Jong-uniga sisuline jutuajamine

„Meil oli just üsna sisuline arutelu nelja silma all,” ütles Putin. „Me rääkisime loomulikult olukorrast Korea poolsaarel. Me vahetasime mõtteid selle üle, mida tuleks teha ja millal, et olukord saaks head paranemisväljavaated.”

„Meie visiidi Venemaale eesmärk on sel korral kohtuda president Putiniga isiklikult, vahetada teineteisega mõtteid Korea poolsaare ja olukorra üle regioonis, millest maailm on huvitatud, ning arutada strateegilise stabiilsuse ja olukorra ühise haldamise küsimusi tulevikus ning arendada meie traditsioonilisi suhteid uue sajandi nõuetele vastavaks,” lausus Kim.