Video: Putini juurde pääseb ainult läbi desotunneli

Vene riigitelevisiooni teatel kaitseb Moskva oblastis asuvas Novo- Ogarjovo residentsis Vene presidenti Vladimir Putinit spetsiaalne desotunnel, millest kõik külastajad peavad läbi minema.

Eritunneli tootis Penza linnas tegutsev Vene ettevõte, kirjutas eile riiklik uudisteagentuur RIA. Lisaks avaldas Kremliga seotud kanal demonstratsioonivideo, kust näeb, kuidas tunneli läbijale pihustatakse ülalt ja kõrval peale desovahendit.

В резиденции Путина для защиты от коронавируса установили специальный туннель. Он предназначен для дезинфекцииhttps://t.co/jjwWbuZ2EX pic.twitter.com/h62KWARvsr — РИА Новости (@rianru) June 16, 2020

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas selle aasta aprillis, et kõik, kes tahavad Putiniga kokku saada, peavad olema teinud koroonaviiruse testi. Kuu aega hiljem pidi Peskov ise nakatumisest teada andma.

Venemaal on registreeritud rohkem kui 500 000 koroonaviirusesse haigestumise juhtu ja riik on nakatumiste kohalt USA ja Brasiilia järel maailmas kolmandal kohal. Ohvreid on ametlikel andmetel umbes 7000, kriitikuid paneb see number kahtlema, sest see on teiste riikide omast väiksem.

