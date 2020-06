VIDEO | Putin: USA on protestide ja koroonaviiruse tõttu sügaval sisemises kriisis

“Probleem on selles, et partei huvid seatakse kõrgemale ühiskonna ja rahva huvidest,” kommenteeris Putin USA olukorda. “President võib öelda, et me vajame seda ja seda, aga mõni kuberner võib ta selle peale teadagi kuhu saata.” Vene riiklik süsteem kuberneridele sellist iseseisvust ei võimalda, lisas Putin.

Putin mainis pühapäeval ilmunud intervjuus ka USA-s toimuvaid politseivägivalla vastaseid proteste ja rahutusi. “Kui võitlus loomulike, seaduslike õiguste eest muutub kaoseks ja laamendamiseks, ei näe ma sellest riigile midagi head,” märkis Putin. Vene presidendi sõnul on USA rahutused järjekordne märk sügavale juurdunud sisemisest kriisist.



Россия борется с коронавирусом успешнее США. Об этом Владимир Путин объяснил в интервью телеканалу "Россия-1". Секрет успеха Россия, по мнению Путина, — «это в том числе система управляемости». Подробнее - в нашем видео. pic.twitter.com/tCorOzIqNT — CGTN на русском (@cgtnrussian) June 15, 2020



Venemaal on Covid-19 pandeemia käigus ametlikult haigestunud üle 528 000 inimese ja surnud alla 7000 inimese. Ekspertide hinnangul on surmanumbrid mitmekordselt alahinnatud.

