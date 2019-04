VIDEO | Putin kinnitas Niinistöle, et Soome turistid käituvad Peterburis normaalselt, hammustavad peale

Niinistö teatas kohtumise alguses, et Soome peakonsulaat Peterburis annab Venemaa kodanikele välja kõige rohkem viisasid, vahendab Interfax.

„Nad kinnitasid ka, et Peterburi on Soome turistide külastatavuselt esimene linn Venemaal,” lisas Niinistö.

„Kui ma seda kuulsin, tulid mulle meelde teie mõned aastad tagasi öeldud sõnad. Kui ma rääkisin, et Helsingisse ja Soome sõidab väga palju Vene turiste, väljendasite te lootust, et nad oskavad normaalselt käituda. Ilmselt võin ma öelda sama. Loodan, et Soome turistid käituvad samuti õigesti,” jätkas Niinistö.

Putin kinnitas seda.

„Normaalselt, turistid käituvad normaalselt, hammustavad peale, nii et nendega on kõik korras,” lausus Putin naeratades.

Putin märkis ära ka kahepoolsete suhete arengu, vahendab RIA Novosti.

„Tahan märkida, et kahepoolsed suhted arenevad samuti edasi. Me hoiame kontakte presidendiadministratsioonide, valitsuste, parlamentide tasemel. See ilmneb ka kaubavahetuses. Oleme väga rõõmsad võimaluse üle kohtuda,” ütles Putin.

Niinistö osaleb Peterburis rahvusvahelisel Arktika foorumil.