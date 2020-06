VIDEO | Purjuspäi inimese surnuks sõitnud Vene näitleja Jefremov rääkis märtsis Delfile, miks näitlejad joovad

Liiklusõnnetus toimus 8. juunil, teine autojuht hukkus. Jefremovi kinnipidamisel ülesvõetud videos on näha, et näitleja oli raskes joobes.



Mõned kuud enne vahistamist andis Jefremov intervjuu venekeelsele Delfile, kus rääkis ka hiljutisel Eesti-reisil saadud kogemusest ja jalutuskäigust vanalinnas mööda omaaegse hittsarja “Variant Oomega” võttepaiku. “Ma arvan, et ma olen ise üks koroonaviirus,” naljatas pummeldamise poolest tuntud näitleja märtsis antud intervjuus Alina Zahharovale.

Jefremov rääkis meeleldi ka oma alkoholiprobleemist. Vastates küsimusele, mida ta Tallinnas sõi ja jõi, naljatas Jefremov, et see jääb saladuseks, kuna ta mäleta suurt midagi. “Ei, kõik oli normaalne, linn oli suurepärane ja inimesed samuti, skandaale ei olnud,” lisas kodumaal skandaalitsemise poolest tuntud näitleja.

Ajakirjanik meenutas ka juhtumit, kus purjus näitleja eemaldati enne starti Riiasse suundunud lennukilt. “Tegin valesti,” tunnistas Jefremov. “Jõin end täis. Sain 500 rubla [6,5 eurot] trahvi.” Küsimuse, miks teatrinäitlejad ikkagi nii palju joovad, pareeris Jefremov märkusega, et juuakse ka kinos ja üldse igal elualal. “Teil on siin operaator,” näitas Jefremov kaamerasse. “Kas tema siis ei joo?”

Intervjuu on vene keeles ja ilmus 25. märtsil Delfi portaalis Bublik.