VIDEO | Prokuratuur: Kairo raudteejaama põlengu põhjustas pidurid peale panemata jätnud vedurijuht

Prokuratuuri teatel läks vedurijuht vedurist välja kolleegiga vaidlema, vahendab BBC News.

Vahistatud vedurijuht ise süüdistab roostes pidureid.

Vedur rammis Kairo Ramsese jaamas betoonpuhvrit, mille tagajärjel plahvatas selle kütusepaak ning süttisid platvorm ja lähedal asuvad hooned. Vähemalt 20 inimest sai surma ja 40 vigastada.

Egiptuse prokuratuuri teatel lahkus juht vedurist, et vaielda teise vedurijuhiga selle üle, kellel on läbipääsuks eesõigus. Juhita jäänud vedur läks liikvele, kogus kiirust ja rammis puhvrit.

Vedurijuht ise väidab, et viga oli veduris, sest muidu ei oleks see hakanud iseenesest liikuma.

„Pidurid on roostes ja rattad on roostes,” ütles vedurijuht Egiptuse ON TV andmetel.

Uudisteportaali Al-Shorouk teatel ütles üks allikas, et vedurit hooldati, kui see ilma juhita minema sõitis.

Tunde pärast õnnetust astus ametist tagasi Egiptuse transpordiminister Hisham Arafat. Sündmuskohta külastanud peaminister Mostafa Madbouli lubas rangelt karistada kõiki, kes on süüdi hooletuses.

Kohalik meedia on avaldanud õnnetusest ka valvekaamerasalvestused.

هكذا بدأت مأساة #محطة_مصر في #رمسيس بـ #القاهرة مع اصطدام جرار القطار المسرع بالحاجز الحديدي ما أدى إلى انفجارهhttps://t.co/v9u6TU7lCo pic.twitter.com/Q9QOpRZeoJ — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) February 27, 2019