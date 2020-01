VIDEO | President Zelenskõi: Iraani lennukatastroof on must lehekülg Ukraina ja kogu maailma ajaloos

„Me ootame, et kõik nad lülitataks komisjoni töösse, täpsemalt „mustade kastide” salvestuste dešifreerimisse. Vajaduse korral võidakse komisjoni koosseisu kaasata ka teisi vajalikke eksperte, kes samuti Teherani saabusid ... Need on meie maa parimad spetsialistid, kellel on suur ekspertiiside kogemus. Nad viivad läbi hukkunud ukrainlaste tuvastamise ja kodumaale toomise,” ütles Zelenskõi.

„Täna viin ma läbi telefonivestluse Iraani presidendiga koostöö tugevdamiseks Ukraina poolega tõe väljaselgitamiseks. Kutsun rahvusvahelist kogukonda, eriti Kanadat, ühinema Ukraina Boeing 737 lennukatastroofi asjaolude uurimisega,” lisas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et Ukraina kodanikel soovitatakse hoiduda Iraani külastamisest. Kuni katastroofi kõigi asjaolude väljaselgitamiseni on Ukraina lennufirmadel keelatud lennud Iraani ja Iraagi õhuruumis.

Zelenskõi märkis, et praegu on inforuum täis igasuguseid teooriaid ja väljamõeldisi tragöödia kohta.

„On arusaadav, et kõik me tahame võimalikult kiiresti tõde teada saada. Aga sellistes asjades võib kiirus tõde segada. Tuleb ära oodata uurimiskomisjoni töö kas või esialgsed aruanded, eriti kui Ukraina on informatsioonisõja tingimustes. Ja ma palun kõiki hoiduda manipulatsioonidest, spekulatsioonidest, vandenõuteooriatest, kiirustatud kategoorilistest hinnangutest ja kontrollimata versioonidest,” ütles Zelenskõi.

„See ei ole teema haipide, laikide jaoks sotsiaalmeedias, sensatsioonide ja vandenõuteooriate jaoks. Meil on vaja kannatust, vastupidavust ja tarkust. Ja veel peab see lugu õpetama meid kõiki hindama inimelu enne seda, kui see nii äkki ja valusalt katkestatakse,” lisas Zelenskõi.