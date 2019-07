VIDEO | Presidendi vapil Trumpi selja taga ilutses golfikeppidega Vene kahepäine kotkas

Vapp projitseeriti Trumpi selja taha USA tudengite kohtumisel Turning Pointis, kus president pidas hoogsa 80-minutilise kõne ja sai noore publiku sooja vastuvõtu osaliseks, vahendab Reuters.

Presidendi vapil oli USA ühepealise kotka asemel kahepealine, mis meenutas väga lindu Venemaa vapil. Kotka üks jalg hoidis kinni kimpu golfikeppe noolte asemel ja teine dollaripakki oliivioksa asemel.

USA vapil on kotka pea kohal kiri „E Pluribus Unum” (ladina keeles „Paljudest üheks”), aga seekord Trumpi selja taga olnud vapile oli kirjutatud hispaania keeles „45 es un títere” („45 on marionett”). Trump on USA 45. president.

Lisaks sellele olid kotka rinnal oleval vapikilbil sirbi ja vasara sümbolid.

Valge Maja kahtlustas, et ürituse korraldajad leidsid muudetud vapi internetist ja kasutasid seda ekslikult.