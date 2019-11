VIDEO | Prantsusmaal varises kokku sild: hukkus tüdruk ja mitu inimest on kadunud

Neli inimest päästeti, aga mitu arvatakse olevat kadunud. Sild ühendas Mirepoix-sur-Tarni ja Bessières’i linnu 30 kilomeetrit Toulouse’ist põhjas, teatas kohalik tuletõrje- ja ohutusülem Étienne Guyot, vahendab AFP.

Toulouse’i prokuröri Dominique Alzeari sõnul toodi tüdruku surnukeha veest välja. Tema ema suutsid juures viibinud inimesed päästa.

Otsingu- ja päästetöödest võttis osa üle 60 päästja, sealhulgas sukeldujad, ja 40 politseinikku, teatas Guyot, kelle sõnul on ilmselt mitu inimest kadunud.

Arvatavasti kadunute hulgas on veokijuht ja võimaliku kolmanda sõiduki juht. Pealtnägijad on öelnud, et nägid sillal väikebussi.

19-tonnise kaalupiiranguga sild oli pärit 1930. aastatest ja seda on regulaarselt kontrollitud.

Mirepoix-sur-Tarni linnapea Eric Oget nimetas silda väga tähtsaks jõeületuskohaks inimeste jaoks, kes käivad Toulouse’is tööl. Silda on palju kasutanud ka jalakäijad, sealhulgas koolis käivad lapsed.